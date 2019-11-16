Россиянина Зубова включили в Зал славы НХЛ

Александр Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто Подробнее

«Сейчас у меня только положительные эмоции. Классно быть частью такого грандиозного события! Да, оно происходит каждый год, но для каждого нового члена Зала славы это особенный момент», — приводит RT реакцию хоккеиста на это событие.

Кубок Стэнли один из самых результативных российских защитников в истории НХЛ выигрывал в составе команд «Нью-Йорк Рейнджерс» (в 1994 году) и «Даллас Старз» (в 1999 году).

В составе Объединенной команды в 1992 году он стал чемпионом Олимпийских игр.

За океаном Зубов играл с 1992 года. После подписания контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс» он три месяца выходил на лед в составе фарм-клуба «Бингемтон Рейнджерс», где получил постоянную игровую практику. Свою карьеру Зубов окончил в 2011 году.