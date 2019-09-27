Россиянина включили в символическую сборную Франции по футболу

Полузащитника клуба Monaco россиянина Александра Головина включили в состав символической французской сборной по итогам седьмого тура чемпионата Франции. Наш соотечественник в матче с Nice-Côte d’Azur забил два гола. Также на его счету голевая передача.

Сразу после встречи футболистов из Монако и Ниццы журналисты L’Equipe опубликовали в Twitter своеобразную благодарность россиянину. Головина отметили как лидера атак. За прошедший матч ему поставили высокую оценку — условную «девятку».

Александр Головин оформил дубль, обеспечив победу «Монако» над «Ниццей» Подробнее

Кроме россиянина, в условную французскую сборную вошли Стив Манданда («Марсель»), Фабиу («Нант»), Николя Паллуа («Нант»), Аксель Дисаси («Реймс»), Арно Суке («Монпелье»), Маршалл Мунетси («Реймс»), Амзала Камара («Реймс»), Ясин Адли («Бордо»), Йоанн Курт («Брест»), Виктор Осимен («Лилль»).

К слову, болельщики Monасо получили благодаря россиянину еще один повод для радости. Для их клуба это первая победа в сезоне. Очередной матч в рамках чемпионата Франции команда проведет завтра, 28 сентября. Противостоять клубу россиянина будет «Брест».