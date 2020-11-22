Россиянина отстранили от матчей в США за отказ преклонить колено перед BLM

После убийства в мае чернокожего охранника Джорджа Флойда всех игроков Объединенной футбольной лиги (USL) призвали перед матчами вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Однако россиянин отказался выполнять это требование.

«У клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над поведением. Президент убеждал: „Пойми, это проявление уважения“. А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать», — пояснил Сарамутин.

Позже футболист поддержал одноклубника, который посчитал несправедливым появление чернокожего юниора в стартовом составе. После этого россиянина отстранили от матчей. В октябре сезон USL завершился, и Сарамутин вернулся в Россию.

«Что со мной будет дальше — не знаю», — добавил 25-летний полузащитник.

Сарамутин родился в США, но карьеру начинал в России. В первое время он играл за московское и петербургское «Динамо», а также за столичный «Велес». В начале 2019 года спортсмен переехал в Остин. Там он начал выступать за «Остин Боулд» — новый клуб USL, второй по силе в футбольной лиге в США.