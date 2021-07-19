Россиянин завоевал бронзу на соревнованиях по мировому паркуру и фрирану

Евгений «Арчи» Ароян вошел в тройку лидеров на главном международном соревновании по фрирану и паркуру, которое прошло в Греции. Об этом написала газета «Известия».

Первое место среди мужчин занял 22-летний спортсмен из Польши Кристиан Ковалевски, а 16-летняя Ноа Диоргина из Нидерландов стала новой чемпионкой 2021 года по фрирану среди женщин.

Российский спортсмен поделился своими эмоциями от соревнований Red Bull Art of Motion. Он рассказал, что в Греции, можно придумать много различных комбинаций для фриранинга, ведь это очень красивое место.

Ароян отметил, что следующей его целью будет выход на новый уровень. Евгений хочет разорвать все стереотипы относительно того, как долго атлет может тренироваться и находиться в этом виде спорте.

В первом этапе российский спортсмен получил самую высокую сумму баллов за всю историю соревнований за исполнение сложных элементов. Во втором этапе Евгений оторвался от лидера лишь на несколько очков.