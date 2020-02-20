Россиянин выиграл масс-старт на «Ски Тур». Ему не помешала даже сломавшаяся лыжная палка

Российский лыжник Александр Большунов проехал 34 километра и выиграл масс-старт на «Ски Тур». Многодневная гонка проходит в норвежском Сторлиен-Мероке.

Эту дистанцию лыжник преодолел свободным стилем за час 19 минут и 34,9 секунды. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо. Его отставание составило 51,7 секунды, пишет «Интерфакс». Тройку лидеров замкнул спортсмен из Норвегии Эмил Иверсен с отставанием от победителя 51,8 секунды.

После этой победы россиянин стал первым в общем зачете «Ски Тур». Не обошлось и без трудностей. Во время гонки у Большунова сломалась лыжная палка. Добраться до финиша он смог благодаря помощи Дениса Спицова. Спортсмен отдал лыжнику свою палку.

Александр Большунов родился 31 декабря 1996 года в Брянской области. За время своей профессиональной спортивной карьеры он успел стать четырехкратным призером Олимпийских игр в 2018 году. Кроме того, он четыре раза брал серебро на чемпионате мира в 2019-м. Лыжник — Заслуженный мастер спорта России. он выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках.