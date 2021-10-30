Россиянин Волков решением судей победил поляка Тыбуру на UFC 267

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков одержал победу в бое с поляком Марчином Тыбурой. Поединок прошел в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби.

Оба спортсмена представляют тяжелую весовую категорию, отметил «Интерфакс». Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей.

На счету 33-летнего Волкова в смешанных единоборствах теперь числится 34 победы при девяти поражениях. Для 35-летнего Тыбуры это поражение стало седьмым при 22 победах.

В рамках на 267-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Абу-Даби пройдет титульный бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с американцем Кори Сэндхагеном. Они поборются за временный пояс лиги.

Петр Ян — универсальный боец, очень неудобный для всех и один из самых сильных в России. Хотя его соперник в сегодняшнем турнире UFC слишком высокий, это не отменяет шансов уверенной победы россиянина в титульном бое, заявил «360» боец MMA Артем Тарасов.

Не исключено, что поединок россиянин завершит нокаутом, у него хороший удар, заявил «360» чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов.