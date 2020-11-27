Предыдущий рекорд принадлежал Арно Жеральду. Спортсмены уже несколько лет соревнуются друг с другом. Молчанов же пояснил, что главный его соперник — это он сам.

«Каждый год мы с Арно соревнуемся не друг с другом, а со своим внутренним представлением о возможностях человеческого организма. И каждый раз убеждаемся, что эти возможности безграничны», — поделился он.