Россиянин установил рекорд по фридайвингу — 113 метров глубины
Российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд. Он нырнул на задержке дыхания на глубину 113 метров. Об этом сообщило РИА ФАН.
Предыдущий рекорд принадлежал Арно Жеральду. Спортсмены уже несколько лет соревнуются друг с другом. Молчанов же пояснил, что главный его соперник — это он сам.
«Каждый год мы с Арно соревнуемся не друг с другом, а со своим внутренним представлением о возможностях человеческого организма. И каждый раз убеждаемся, что эти возможности безграничны», — поделился он.