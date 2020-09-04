Россиянин установил мировой рекорд по скорости подъема на Эльбрус
Евгений Марков, спортсмен из России, совершил скоростное восхождение на высшую точку Европы — гору Эльбрус (высота 5642 м) за три часа 12 минут. Он установил новый мировой рекорд. Об этом сообщил ТАСС.
Евгений Марков с поляны Азау добрался до западной вершины Эльбруса за три часа 12 минут. Второй спортсмен Виталий Шкель уступил ему лишь две минуты. Об этом написало ИА Nation News.
Предыдущее достижение принадлежало поляку Андржею Баргиелю, который в августе 2010 года показал время три часа 23 минуты и 37 секунд.