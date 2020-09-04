Россиянин установил мировой рекорд по скорости подъема на Эльбрус

Евгений Марков с поляны Азау добрался до западной вершины Эльбруса за три часа 12 минут. Второй спортсмен Виталий Шкель уступил ему лишь две минуты. Об этом написало ИА Nation News.

Предыдущее достижение принадлежало поляку Андржею Баргиелю, который в августе 2010 года показал время три часа 23 минуты и 37 секунд.