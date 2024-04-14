Спорт 14 апреля 2024, 07:10 Россиянин Царукян победил бразильца Оливейру на UFC 300 Российский боец ММА Царукян победил бразильца Оливейру на турнире UFC 300 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский боец смешанного стиля Арман Царукян победил представителя Бразилии Чарльза Оливейру в поединке на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе. Бой прошел в легком весе и завершился победой россиянина раздельным решением судей.

Для 27-летнего Царукяна эта победа стала 22-й в карьере из 25 боев. Оливейра потерпел десятое поражение при 34 победах.

Реклама

Глава UFC Дэйна Уайт заявлял, что победитель боя встретится в поединке с чемпионом весовой категории, россиянином Исламом Махачевым.

В другом поединке основного карда турнира американец Макс Холлуэй нокаутировал соотечественника Джастина Гэтжи. Он одержал победу на последней секунде пятого раунда.