Россиянин стал чемпионом Европы по шорт-треку

Российский конькобежец Семен Елистратов завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку. Он пришел к финишу за две минуты 18,384 секунды.

Серебро у еще одного россиянина — Дениса Айрапетяна. Он пробежал дистанцию за две минуты 18,521 секунды. Третье место у спортсмена из Нидерландов Шинки Кнегта (две минуты 18,561 секунды).

Константин Ивлиев в утешительном финале стал седьмым.

Елистратову 30 лет. Он олимпийский чемпион 2014 года. Наш конькобежец завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2018, одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали на чемпионатах мира. Елистратов 12 раз становился чемпионом Европы мира, 10 раз поднимался на вторую ступень пьедестала почета на европейских первенствах и 13 раз — на третью.