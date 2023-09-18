Спорт 18 сентября 2023, 22:17 Россиянин Сидаков стал трехкратным чемпионом мира по борьбе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков выиграл золотую медаль чемпионата мира, став трехкратным победителем. В финале соревнований россиянин обыграл американского борца Кайла Дейка.

Спортсмены выступали в весовой категории до 74 килограммов. Итог схватки — 10:7.

Реклама

Заурбеку Сидакову 27 лет. Предыдущие золотые медали он завоевал на чемпионатах 2018 и 2019 годов. Его соперник, 32-летний Кайл Дейк, является четырехкратным чемпионом мира. Ранее он выступал в весовой категории до 79 килограммов.

Турнир, который проходит в сербской столице Белграде, стартовал 16 сентября. Спортсмены из России выступают там под нейтральным флагом.

Ранее россиянин Ахмед Усманов взял первое золото сборной в весовой категории до 79 килограммов, напомнил RT. Кроме этого, Абасгаджи Магомедов стал серебряным призером в весовой категории до 61 килограмма.