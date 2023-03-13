Спорт 13 марта 2023, 23:22 Россиянин Сарана стал чемпионом Европы по шахматам Россиянин Алексей Сарана победил на чемпионате Европы по шахматам Викимедиа

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Россиянин Алексей Сарана завоевал титул чемпиона Европы по шахматам. Турнир проходил в Сербии. Шахматист набрал 8,5 очка в 11 турах.

Второе место досталось Кириллу Шевченко из Румынии. Третье место у бельгийского шахматиста Даниэля Дарда. Шахматисты так же набрали по 8,5 очка. Соперники уступили россиянину по дополнительным показателям.

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Ранее ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) одобрила включение в состав организации Федерации шахмат России (РФШ). В ходе голосования переход РФШ в состав Азиатской шахматной делегации поддержали 29 делегатов, против проголосовал один человек. Президент ФШР Андрей Филатов заявил, что переход организации является историческим событием.

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Члены наблюдательного совета ФШР приняли решение перейти в Азиатскую шахматную федерацию в апреле 2022 года после того, как Международная федерация шахмат объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой организации.