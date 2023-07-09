Спорт 09 июля 2023, 19:21 Россиянин Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира Уимблдон Российский теннисист Роман Сафиуллин стал первым четвертьфиналистом турнира Большого шлема РИА «Новости»

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Победа в трех из четырех сетов сделала российского теннисиста Романа Сафиуллина первым игроком четвертьфинала Уимблдонского турнира. Как сообщило РИА «Новости», против россиянина выступал представитель Канады Денис Шаповалов.

В четвертом раунде на корте спортсмены провели два часа 10 минут. Первый сет закончился для Сафиуллина поражением со счетом 3:6, но после он выиграл сразу три подряд: 6:3, 6:1, 6:3.

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Соперник россиянина в полуфинале определится по итогам встречи итальянца Янника Синнера с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном.

В мировом рейтинге Роман Сафиуллин занимает 92-е место, и это его первый выход в четвертьфинал турнира Большого шлема. До победы над Шаповаловым его лучшими результатами были вторые круги на Открытых чемпионатах Австралии и Франции.