Россиянин Рублев победил на турнире ATP в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в финале турнира АТР. Встреча проходила в рамках Ассоциации теннисистов-профессионалов в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась в пользу 23-летнего россиянина со счетом 7:6 (7:4), 6:4, сообщил ТАСС.

Рублев завоевал свой восьмой титул АТР. Он стал самым титулованным теннисистом прошлого сезона, выиграв пять турниров под эгидой ассоциации. Теннисист занимает восьмую строчку мирового рейтинга. Россиянин доходил до четвертьфиналов Открытых чемпионатов Австралии (2021), Франции (2020) и США (2017, 2020).

Фучовичу 29 лет, он располагается на 59-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе один титул АТР. Он трижды доходил до четвертого раунда турниров серии Большого шлема.