Россиянин Рублев обыграл Штруффа в полуфинале ATP Cup 2021

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннаррда Штруффа в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

Встреча прошла в Мельбурне на арене «Мельбурн Парк». Матч продлился 1 час 34 минуты и завершился в трех сетах: 3:6, 6:1, 6:2.

В этой игре Рублев совершил 11 подач навылет, три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов. У Штруффа такое же количество эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов.

Таким образом, Россия вышла вперед в противостоянии с Германией — 1:0, уточнила «Газета.ru».

Жеребьевка основной стадии турнира Australian Open по теннису не состоялась 4 февраля из-за коронавируса. Им заразился один из сотрудников отеля, где на карантине после прилета в Австралию оставались около тысячи человек. Теперь около 600 человек изолированы. Чтобы участвовать в соревнованиях, каждому из них нужно будет получить отрицательный тест на коронавирус.