Россиянин Роберт Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2»

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман выиграл первую гонку третьего этапа «Формулы-2», который проходит в Венгрии. Для 20-летнего спортсмена это уже вторая победа в нынешнем сезоне, она позволила Шварцману стать лидером в личном зачете.

Как сообщил ТАСС, Роберт Шварцман не ожидал, что сможет победить в гонке, так как стартовал 11-м.

«Позитивная и очень крутая гонка получилась. Если честно, в начале я не ожидал оказаться на первой позиции, на которой мы в итоге финишировали», — заявил спортсмен.

Вторая гонка этапа в Венгрии пройдет в воскресенье.

Второе место в гонке занял россиянин Никита Мазепин, сообщил «Чемпионат». Третье — Мик Шумахер. Россиянин Артем Маркелов сошел с дистанции после столкновения с Маркусом Армстронгом.

Гран-при Штирии, состоявшееся 12 июля, выиграл британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон