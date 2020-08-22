Россиянин Немков отправил Бейдера в нокаут и стал чемпионом Bellator

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился: Россия, Украина, Белоруссия, Сербия, Голландия, Томаровка, Старый Оскол, Белгород. Всем спасибо, кто переживал, с Богом мы это сделали, пояс наш», — сказал Немков.

Российский спортсмен во втором раунде отправил своего соперника из Соединенных Штатов ударом ноги на пол и потом добил. Победу он одержал техническим нокаутом.

Бой проходил в рамках турнира Bellator 244 в американском Анкасвилле. Для Немкова это 12-я победа в профессиональной карьере бойца MMA.