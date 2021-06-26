Россиянин Молдавский завоевал пояс временного чемпиона Bellator

Российский боец ММА Валентин Молдавский стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе. В главном поединке турнира Bellator 261 он победил американца Тимоти Джонсона по очкам.

Бой длился пять раундов. Судьи отдали победу бойцу из России. Молдавский дебютировал в Bellator в июле 2017 года. Тогда он одержал верх над самоанским спортсменом Карлом Семанутафом. На счету уроженца Украины 11 побед и одно поражение.

Действующим чемпионом Bellator является Райан Бэйдер из Соединенных Штатов. Ему еще предстоит защитить свой титул. Летом прошлого года россиянин Вадим Немков отправил Бэйдера в нокаут и забрал у него пояс.