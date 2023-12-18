Спорт 18 декабря 2023, 07:27 Россиянин Михеев помог «Ванкуверу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ Форвард Михеев забросил шайбу в ворота «Чикаго» в победном матче «Ванкувера» Илья Михеев на тренировке в сборной России / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев заработал очко в матче с «Чикаго Блэкхокс». Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошла в Чикаго и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ванкувера». Об этом написало РИА «Спорт».

В составе «Ванкувера» ворота противника поразили Элиас Петтерсон, Дакота Джошуа, Брок Бозер и Илья Михеев. Шайба россиянина оказалась решающей.

Реклама

У «Чикаго» дубль оформил Ник Фолиньо, еще одна шайба на счету Коула Гуттмана. По итогам этой игры у «Ванкувера» 44 очка, что позволило клубу разместиться на втором месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. У «Чикаго» всего 19 очков, клуб опустился на последнее место в таблице Центрального дивизиона.

Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин помог своей команде обыграть «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). В этом матче он заработал 699-е очко, став ближе к топу лучших российских бомбардиров в НХЛ.