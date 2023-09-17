Спорт 17 сентября 2023, 21:54 Россиянин Магомедов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России

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Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Белграде. Об этом сообщил ТАСС.

В финальной битве Магомедов проиграл американскому спортсмену Виталию Аруджау со счетом 9:10.

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В 2021 году Магомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма. На соревнованиях в Осло российский спортсмен победил американского борца Дэйона Фикса со счетом 4:1.

В августе 2023 года три подмосковные спортсменки выиграли медали на женском первенстве мира по вольной борьбе. В категории до 53 килограммов вторую ступень пьедестала заняла Ольга Овчинникова. Бронзовые медали получили Лилиана Казьмина и Маргарита Салназарян в весе до 69 и 63 килограммов соответственно. Соревнования проходили в Стамбуле.