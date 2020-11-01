Россиянин Квят стал четвертым в гонке «Формулы 1»

Российский пилот Даниил Квят занял четвертое место по итогам Гран-при «Формулы 1» Эмилии-Романьи в Италии. Гонка прошла 1 ноября в Имоле.

Первое место занял британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. На втором месте — его сокомандник Валттери Боттас из Финляндии. Третье место досталось австралийцу Даниэлю Риккардо из Renault.

Для Квята это лучший результат в сезоне. В предыдущих заездах он ни разу не поднимался выше седьмого места. В общем зачете лидирует Хэмилтон. На втором месте, как и в сегодняшней гонке, Боттас. Третье место у голландца Макса Ферстаппена из Red Bull. Замыкают пятерку лидеров Риккардо и Шарль Леклер из Монако (Ferrari). Квят на 14-м месте.