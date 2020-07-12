Россиянин Квят снова отказался встать на колено перед гонкой «Формулы-1»

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят второй раз не стал преклонять колено перед началом соревнований. При этом многие пилоты все же присоединились к акции в знак солидарности с борьбой против расизма.

Акция прошла перед стартом гонки чемпионата «Формулы-1» Гран-при Штирии. Вместе с Квятом остались стоять гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, Шарль Леклер (Ferrari) и Кими Райкконен (Alfa Romeo). Некоторые пилоты вовсе не участвовали в заезде.

Это уже не первый раз, когда гонщики отказываются поддержать движение Black Lives Matter. Неделю назад акция также перед гонкой Гран-при Австрии. Тогда встать на одно колено отказались сразу пять пилотов.

При этом гонщики объяснили свою позицию. Например, Леклер из Ferrari сказал, что в контексте борьбы с расизмом поведение в обычной жизни должно быть важнее формальных жестов. В свою очередь? россиянин Квят заявил, что преклонение колена идет вразрез с русским менталитетом, когда встают на колено перед Родиной, флагом и Богом.

Гонка «Формулы-1» прошла впервые с момента введения ограничений по коронавирусу. Перед стартом пилоты вышли в футболках с надписями Еnd Rаcism и Black Lives Matter.

Движение Black Lives Matter появилось в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. Он умер во время жесткого задержания полицейскими. Это вызвало волну массовых протестов и погромов не только в США, но и других странах.