Спорт 14 января 2024, 22:49 Россиянин Кузяев помог «Гавру» победить «Лион» в Лиге 1 Передача Кузяева помогла «Гавру» обыграть «Лион» на чемпионате Франции РИА «Новости»

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Игра футбольных клубов «Гавр» и «Лион» завершилась победой первого со счетом 3:1. В этом команде помог российский полузащитник Далер Кузяев.

В первом тайме счет открыл Готье Льорис. Во втором тайме гол забил Александр Ляказетт, а после него мяч отыграл Кристофер Опери. На 70-й минуте ему помог пас Далера Кузяева, который играет в команде с 12 июля. Его контракт с «Гавром» продлится до лета 2025 года. До этого футболист шесть лет играл за петербургский «Зенит».

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Свой первый гол во французском чемпионате он забил 20 августа. Кузяев отыграл 18 матчей в Лиге 1. Он забил два года и дал одну результативную подачу. Всего «Гавр» получил 22 очка в турнирной таблице, где занял 10 место.

Ранее сборная Кот-д’Ивуара победила в матче с командой Гвинеи-Бисау со счетом 2:0 на открытии Кубка Африки по футболу. Мячи отыграли полузащитник Секо Фофана и нападающий Жан-Филипп Крассо.

Также стало известно будущее игрока сборной Египта Мохаммед Салаха. Он играл в клубе «Ливерпуль» с 2017 году и продлит контракт с ним.