Россиянин Карацев проиграл в полуфинале Australian Open Джоковичу

Российский теннисист Аслан Карацев уступил первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Это один из четырех турниров Большого шлема.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Джоковича. Для россиянина это первое выступление на турнире Большого шлема. Теперь серб встретится в финале с россиянином Даниилом Медведевым или греком Стефаносом Циципасом, которые сразятся во втором полуфинале в пятницу, 19 февраля.

Australian Open проходит в эти дни в Мельбурне.

В январе 2021 года Карацев успешно прошел квалификацию Открытого чемпионата Австралии и впервые в своей карьере пробился в основную сетку турнира Большого шлема. Ранее он девять раз пытался пройти квалификацию престижных соревнований, но у него ничего не получалось.