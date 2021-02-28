Россиянин из UFC дважды отправил оппонента в нокдаун, но все равно проиграл

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Гришин уступил судейским решением американцу Дастину Джейкоби на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что он дважды отправил соперника в нокдаун.

Кроме двух нокдаунов, 36-летний спортсмен отличился количеством нанесенных ударов, сообщил сайт Lenta.ru. Тем не менее, судьи в каждом из раундов отдали предпочтение американцу Джейкоби.

Для Гришина это второе поражение в UFC. До перехода в организацию россиянин выступал в Professional Fighting League. Всего за его плечами 31 победа и девять поражений.

Для Джейкоби это стала вторая победа в UFC подряд. 32-летний американец провел 19 поединков за свою карьеру. На его счету 14 побед и пять поражений.

В соцсетях болельщики стали массово осуждать решение судей. Пользователи Twitter уверены, что победил Максим Гришин. На некоторых кадрах можно заметить, что сам боец тоже не ожидал такого решения.

«Посмотрите на статистику. Это безумие, Джейкоби не победил. Некоторые судьи заработали на этой победе Джейкоби. Отвратительный позор. Бедный Гришин», — написала пользовательница под ником Candice.

Накануне российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не намерен завершать карьеру. В эти выходные он начал подготовку к следующему бою.