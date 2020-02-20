Россиянин из НХЛ назвал опасными встречи с соотечественниками в США

По мнению Панарина, жизнь в Нью-Йорке отличается от Чикаго тем, что в Нью-Йорке больше русских. Он отметил, что сейчас ему некогда с кем-то знакомиться, потому что идет сезон.

«Нет времени на всякие веселухи. Ведь если ты с русскими встречаешься — это опасно!» — пошутил хоккеист.

Он также добавил, что сейчас он проводит время только дома, чему очень рада его девушка.

Артемий Панарин начал свою профессиональную карьеру в 2008 году. В межсезонье 2019 года Панарин стал одним из самых востребованных хоккеистов. В этом же году спортсмен заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет.

Ранее «360» писал, что Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности. В восьми матчах из 10 подряд он набрал более одного очка за игру.