Россиянин из Книги рекордов Гиннесса умер на 22 году жизни
Президент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарской Республики Бетал Губжев рассказал в Instagram о смерти 21-летнего сумоиста Джамбулата Хатохова, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщила «Москва 24».
«Дни.ру» напомнили, что Хатохов попал в Книгу рекордов Гинесса в возрасте трех с половиной лет. Его признались самым большим и сильным мальчиком в мире для своего возраста. По данным издания, в 2003 году его вес составлял 48 килограммов и он обладал уникальной силой. Что стало причиной смерти спортсмена, пока не известно.