Россиянин из Книги рекордов Гиннесса умер на 22 году жизни

«Дни.ру» напомнили, что Хатохов попал в Книгу рекордов Гинесса в возрасте трех с половиной лет. Его признались самым большим и сильным мальчиком в мире для своего возраста. По данным издания, в 2003 году его вес составлял 48 килограммов и он обладал уникальной силой. Что стало причиной смерти спортсмена, пока не известно.