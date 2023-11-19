Спорт 19 ноября 2023, 14:56 Россиянин Еременко стал абсолютным чемпионом мира по карате киокушинкай

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Российский спортсмен Александр Еременко стал абсолютным чемпионом мира по карате киокушинкай. Информация об этом появилась на сайте Superkarate.

Тринадцатый абсолютный чемпионат мира по этому виду спорта проходил в Токио с 17 по 19 ноября. Российскую команду представили 26 бойцов — сборная оказалась больше, чем когда-либо в истории карате киокушинкай в стране. И в финал впервые вышли целых 16 спортсменов из России.

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В призовой восьмерке россиян шестеро. Помимо занявшего первое место Еременко, это бронзовый призер Андрей Лузин, оказавшийся на пятом месте Игорь Загайнов, а также занявшие соответственно с шестого по восьмое места Константин Коваленко, Максим Екимов и Алексей Федосеев. Второе место завоевал японский каратист Нишимура Каито, четвертое — Антонио Тюссо из Франции.

Карате киокушинкай, появившееся в 1950-х, считается одним из самых жестких и сложных видов карате. Знаменитый преподаватель боевых искусств Масутацу Ояма создал его вопреки принципу «карате без контакта», на котором тогда строился этот спорт.