Россиянин Елистратов взял золото на чемпионате Европы по шорт-треку

Елистратов пришел к финишу с результатом четыре минуты 57,674 секунды. Ему удалось на тысячные доли обойти бельгийца Стейна Десмета, который показал результат в четыре минуты 57,721. Бронза досталось конькобежцу из Нидерландов Ицхаку де Лату (4.57,766).

Ранее на соревнованиях в венгерском Дебрецене Елистратов завоевал две бронзы на дистанциях в 500 и 1000 метров.

Чемпионат Европы завершится 26 января. В прошлом году российская команда на этих соревнованиях стала третьей, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.