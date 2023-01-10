Спорт 10 января 2023, 18:57 Россиянин Дмитрий Бивол стал лучшим боксером 2022 года

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Россиянин Дмитрий Бивол стал лучшим боксером 2022 года. Такой титул ему причислила Всемирная боксерская ассоциация (WBA Super). Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на промоутерскую компанию «Мир бокса».

Спортсмен отметил, что данный титул стал для него огромной честью. По его словам, он с детства мечтал встать в один ряд с великими боксерами.

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«Я навсегда вошел в историю бокса. Я очень горд этим, и я очень горд за свою команду», — рассказал он.

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За последние 84 года Бивол стал первым российским боксером, которого удостоили подобного титула.