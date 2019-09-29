Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы по боксу

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Поединок завершился в первом раунде. Лехарраги дважды оказывался в нокауте. Несмотря на то, что после второго падения он встал на ноги, судья остановил бой, посчитав, что боксер не в состоянии продолжать.

До этого соперники встречались в марте. Тогда Аванесян одержал победу нокаутом в девятом раунде, выиграв чемпионат Европы. Испанский боец захотел провести матч-реванш.

За спортивную карьеру Аванесян одержал 25 побед, 13 из них нокаутом. Также он потерпел три поражения, один бой окончился ничьей.

В феврале 2018 года россиянин проиграл литовскому спортсмену Эгидиюсу Каваляускасу титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

С 2009 по 2014 год уроженец Пятигорска Аванесян выступал только в России. Здесь он завоевал титул чемпиона страны и три региональных титула под эгидой Всемирного боксерского совета (WBC). Позднее спортсмен перебрался за рубеж, и сейчас живет в британском Ньюарке.