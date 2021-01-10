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    10 января 2021, 18:45

    Россиянин Большунов выиграл общий зачет «Тур де Ски»

    Дарья Бунякова

    Российский лыжник Александр Большунов стал лидером общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски». Спортсмен одерживает победу второй год подряд.
    Россиянин Большунов выиграл общий зачет «Тур де Ски»

    Победителем гонки Большунов стал с общим временем 3 часа 32 минуты 32,3 секунды. На втором месте оказался спортсмен из Франции Морис Манифика. Его результат +3 минуты 23,9 секунды. Замкнул тройку лидеров россиянин Денис Спицов (+3.36,7).

    Гонка «Тур де Ски» завершилась 10 января общим стартом свободным стилем. Соревнования проходили в Валь-ди-Фьемме в Италии. В нынешнем сезоне Большунов побеждал пять раз и трижды оказывался на подиуме во время многодневки.

    В предыдущий раз россиянин одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем. Соревнования проходили 5 января. Тогда Большунов финишировал с результатом 32 минуты 49,6 секунды. Вторым приехал Денис Спицов (+8,3 секунды), а третье место досталось Ивану Якимушкину (+13,9 секунды). После этого заезда Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски».