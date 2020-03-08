Россиянин Большунов выиграл лыжный марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

Лыжник Александр Большунов первым пришел к финишу во время марафона в Норвегии. Благодаря этой победе он стал лидером зачета Кубка мира — 2019/2020 в дистанционных гонках.

Как сообщило РИА «Новости», дистанцию в норвежском Холменколлене он прошел за два часа восемь минут и 5,4 секунды. Вторым финишировал норвежец Симен Хегстад Крюгер с отставанием от россиянина в 0,9 секунды. На третьем месте его соотечественник Эмиль Эверсен, который проиграл Большунову 19,5 секунды.

Российский спортсмен набрал 1145 баллов в зачете дистанционных гонок. Второе место занимает норвежец Шур Рете с 776 очками, третье — у финна Ииво Нисканена (766 очков). В первой десятке есть еще два россиянина. Седьмое место занял Сергей Устюгов, а девятое — Андрей Мельниченко.