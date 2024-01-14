Спорт 14 января 2024, 10:24 Россиянин Бетербиев нокаутировал британца Смита, защитив три чемпионских пояса РИА «Новости»

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Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям, россиянин Артур Бетербиев победил британского боксера Каллума Смита. Бой проходил в Канаде, сообщил РБК.

Поединок длился семь раундов и завершился техническим нокаутом. Бетербиев, который выступил под канадским флагом, смог защитить три чемпионских титула по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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В WBC 38-летнего Бетербиева назвали «непобежденным королем нокаутов в полутяжелом весе». Он одержал победы во всех 20 поединках и ни разу не проиграл. На счету 33-летнего Каллума Смита 29 побед и два поражения.

В прошлом году WBC не разрешил проводить бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Совет объяснил свою принципиальную позицию ситуацией на Украине.