17 января 2023, 14:25
Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг чемпионата Australian Open
Во второй круг чемпионата по теннису Australian Open вышел российский спортсмен Андрей Рублев. Об этом сообщили «Известия».
Россиянин обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима. Матч завершится со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Андрея Рублева. Далее он встретится с Максом Перселлом или Эмилом Руусувуори. Это будет зависеть от того, кто одержит победу.
Реклама
Напомним, Australian Open проводится в Мельбурне с 16 по 29 января. Российских спортсменов допустили к участию в чемпионате, но они выступают под нейтральным флагом.
Реклама
Теннис
Реклама
Реклама