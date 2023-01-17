Спорт 17 января 2023, 14:25 Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг чемпионата Australian Open

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Во второй круг чемпионата по теннису Australian Open вышел российский спортсмен Андрей Рублев. Об этом сообщили «Известия».

Россиянин обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима. Матч завершится со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Андрея Рублева. Далее он встретится с Максом Перселлом или Эмилом Руусувуори. Это будет зависеть от того, кто одержит победу.

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Напомним, Australian Open проводится в Мельбурне с 16 по 29 января. Российских спортсменов допустили к участию в чемпионате, но они выступают под нейтральным флагом.

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