Россиянин Алексей Ковалев стал главным тренером китайского ХК «Куньлунь»

Бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Ковалев продолжает строить карьеру в Китае. Он стал главным тренером китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

О новом назначении сообщила пресс-служба пекинского клуба. Ковалев с 2018 года работал в «Куньлуне». До последнего момента он был ассистентом главного тренера. Российский спортсмен сменил на посту североамериканского коллегу Курта Фрэйзера.

Алексей Ковалев стал олимпийским чемпионом 1992 года в составе объединенной команды. Он является бронзовым призером Олимпиады-2002 в составе сборной РФ, а также обладателем Кубка Стэнли. Его он получил во время работы в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Также Ковалев играл за команды «Динамо Москва», «Ак Барс», «Лада», «Атлант», «Монреаль Канадиенз», «Питтсбург Пингвинз», «Флорида Пантерз».

По итогам сезона чемпионом России по хоккею стал ЦСКА. Второе место оказалось за СКА из Санкт-Петербурга и казанским «Ак Барсом». На третьем месте московское «Динамо». Пятерку замкнули «Сибирь» из Новосибирска и «Салават Юлаев» из Уфы.