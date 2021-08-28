Россиянин Жданов стал паралимпийским чемпионом в комплексном плавании

Россиянин Роман Жданов стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Кроме того, он побил мировой рекорд.

Об этом сообщил ТАСС. Результат спортсмена составил две минуты 21,17 секунды. Предыдущий рекорд также побил он 18 мая 2021 года с результатом две минуты 22,38 секунды.

На втором месте оказался пловец из Израиля Ами Омер Дадаон — две минуты 29,48 секунды, тройку лидеров замкнул японец Такаюки Сузуки — две минуты 40,53 секунды.

Спортсмены выступали в категории SM4. Это означает наличие у пловцов проблем с координацией, затрагивающих все конечности. Либо они свободно двигают руками, но у них не работает туловище или ноги.

Ранее Жданов также завоевал на токийской Паралимпиаде бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем. Россиянин преодолел дистанцию за одну минуту 26,95 секунды. Жданов принес сборной третью бронзу на Паралимпиаде в Токио.

Золотую медаль завоевал японец Такаюки Сузуки. Серебро досталось итальянцу Луиджи Беджато.