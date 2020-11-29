Россияне заняли два первых места на этапе «Формулы 2»

Российский пилот SMP Racing Роберт Шварцман пришел к финишу первым во второй гонке «Формулы 2» на этапе в Бахрейне. На вторую ступень пьедестала почета поднялся еще один россиянин — Никита Мазепин из Hitech GP.

Третье место досталось представителю Charouz, гонщику из Швейцарии Луи Делетразу. Россиянин Артем Маркелов из BWT HWA Racelab стал десятым.

Петербургскому гонщику Шварцману всего 21 год. Он начал заниматься картингом с четырех лет и сразу стал участвовать в различных гонках в Италии. Он выступал в чемпионатах «Формулы 3» и «Формулы 4».

«Формула 2» — гоночная серия на автомобилях с открытыми колесами, основанная в 2005 году. Большинство этапов этой серии проходят как соревнования поддержки в рамках гоночных уик-эндов «Формулы 1», куда впоследствии переходят многие спортсмены «Формулы 2».