Россияне выиграли золото Паралимпиады в стрельбе из лука в миксте

Российские спортсмены Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко выиграли золото в стрельбе из лука в парном смешанном разряде на Паралимпиаде в Токио. Это уже 36-я золотая медаль в активе сборной РФ.

В финале россияне встретились с итальянской парой Стефано Трависани — Элизабетта Мейно и обыграли их со счетом 5:4. Бронза досталась китайским лучникам.

Перед выходом в финал они со счетом 6:2 победили сборную США, спортсменов из Южной Кореи (6:2) и Китая (5:4).

Сидоренко является многократной чемпионкой России и призером чемпионатов мира и Европы. Смирнов трижды выигрывал домашнее первенство и один раз завоевал серебро ЧР.

На счету российской команды сейчас 114 наград. Она находится на третьем месте в общем медальном зачете. Лидирует сборная КНР. В тройку лидеров также входит сборная Великобритании.