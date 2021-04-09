Россияне выиграли два золота на чемпионате Европы по тхэквондо

В Софии завершился второй соревновательный день чемпионата Европы по тхэквондо. Россияне Самат Цакоев и Татьяна Минина завоевали золотые медали.

Цакоев победил в финале турнира британца Брэдли Синдена в категории до 68 килограммов. Бронзовые медали достались греку Константиносу Хамалидису и испанцу Хавьеру Пересу, сообщило РИА «Новости».

Минина стала лучшей в весе до 53 килограммов. В финале она одолела представительницу Турции Зелиху Агрис. Бронзу получили болгарская спортсменка Лина Иванова и венгерка Лука Патакфалви.

Накануне российские спортсмены завоевали серебро и две бронзовые награды. Лариса Медведева уступила в финале хорватке Лене Стойкович в категории до 46 килограммов.

Россиян Вячеслав Бовкун и белорус Егор Козлов получили бронзу в весовой категории до 54 килограммов. Золото завоевал венгр Омар Дьердели Салим. Серебро у грека Дионисиоса Рапсоманикиса.

Елизавета Ряднинская стала бронзовым призером в весе до 49 килограммов. Вторую бронзу завоевала немка Эла Айдин. Победительницей стала испанка Адриана Сересо, одолевшая в финале румынскую спортсменку Лиану Мустяту.