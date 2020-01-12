Россияне выиграли четыре медали в третий день юношеской Олимпиады

В соревнованиях по парному фигурному катанию россияне заняли первое и второе место. Золотую медаль получили Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Серебро досталось Диане Мукаметзяновой и Илье Миронову.

Серебряную медаль получил фигурист Андрей Мозалев в одиночном катании. Бронза досталась его коллеге Даниилу Самсонову.

Сегодня же на лед выйдут смешанные команды сборных России и Испании, чтобы принять участие в групповом этапе по керлингу.

По предварительным итогам третьего дня соревнований, российская сборная в медальном зачете занимает второе место с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Лидерами пока остаются спортсмены из Швейцарии с результатами: в четыре золота, два серебра и две бронзы. Третье место досталось французам, у которых по две каждого вида медалей. Соревнования завершатся 22 января.

Сегодняшние золотые медалисты, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов ранее получили серебро на чемпионате мира 2019 года среди юниоров. Также в 2019-м они стали финалистами юниорского Гран-при.