Спорт 27 июня 2023, 15:03 Россияне впервые за 12 лет не получили ни одной индивидуальной награды в НХЛ Российским хоккеистам впервые с 2011 года не вручили индивидуальных наград в НХЛ РИА «Новости»

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Российские игроки в этом сезоне не стали обладателями ни одной индивидуальной награды в Национальной хоккейной лиге. Хоккеисты из России остались без таких призов в НХЛ впервые за 12 лет.

Церемония награждения лучших игроков по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2022/23 прошла в Нэшвилле 27 июня. Впервые с 2011 года среди победителей не было российских игроков.

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Вратарь из России Илья Сорокин, выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс», стал вторым по итогам голосования за приз «Везина Трофи». Лучшим вратарем сезона признали шведа Линуса Улльмарка, играющего за «Бостон Брюинз».

Всего НХЛ вручила 17 наград. Обладателем четырех призов стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид из Канады. Его признали наиболее выдающимся игроком Национальной хоккейной лиги в прошедшем сезоне. Нападающий заработал 153 очка, забив 64 шайбы и сделав 89 результативных передач.