Большинство россиян не смогли назвать ни одного имени спортсмена из национальной сборной на Олимпиаде в Токио. Но это не помешает им следить за Играми, хотя некоторые заявили, что больше всего ждут состязаний по фигурному катанию, хоккею и биатлону, которые проходят в рамках зимних Игр, сообщили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным очередного опроса ВЦИОМ, 97% участников исследования затруднились назвать хотя бы одну фамилию российского спортсмена, который будет представлять страну на Олимпиаде в Японии. Только 1% респондентов вспомнил трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.

Следить за ходом Олимпиады намерен 61% опрошенных, 15% из них собираются смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта. Наибольший интерес у россиян вызывают легкая атлетика, водные виды спорта, художественная гимнастика, футбол и волейбол.

При этом 8% наших сограждан заявили, что планируют смотреть на летних ОИ фигурное катание, 5% ждут хоккейные матчи, а 3% намерены следить за состязаниями по биатлону.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В состав российской сборной вошли 335 спортсменов.