    06 февраля 2020, 13:54

    Россияне раскритиковали украинского боксера, назвавшего Россию «агрессором»

    Дарья Морозова

    Украинский боксер Карен Чухаджян назвал Россию «агрессором». Его подписчикам в соцсетях не понравилось такое заявление, и на спортсмена посыпались гневные комментарии. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «Россия — агрессор, поэтому я не отражаю агрессию, а еду к агрессору за баблом», — писали о высказывании Чухаджяна после еге боя в Калининграде.

    Также один из подписчиков предположил, что «Чухаджян много смотрит телевизор», а кто-то обвинил украинскую власть, от которой «страдают люди».