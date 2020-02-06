Россияне раскритиковали украинского боксера, назвавшего Россию «агрессором»
Украинский боксер Карен Чухаджян назвал Россию «агрессором». Его подписчикам в соцсетях не понравилось такое заявление, и на спортсмена посыпались гневные комментарии. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Россия — агрессор, поэтому я не отражаю агрессию, а еду к агрессору за баблом», — писали о высказывании Чухаджяна после еге боя в Калининграде.
Также один из подписчиков предположил, что «Чухаджян много смотрит телевизор», а кто-то обвинил украинскую власть, от которой «страдают люди».