Россияне раскритиковали украинского боксера, назвавшего Россию «агрессором»

«Россия — агрессор, поэтому я не отражаю агрессию, а еду к агрессору за баблом», — писали о высказывании Чухаджяна после еге боя в Калининграде.

Также один из подписчиков предположил, что «Чухаджян много смотрит телевизор», а кто-то обвинил украинскую власть, от которой «страдают люди».