Спорт 12 мая 2023, 12:05 Россияне пропустят чемпионаты мира по спортивной гимнастике 2023 года Президент ФСГ Титов: Россия не примет участие в ЧМ по спортивной гимнастике в 2023 году РИА «Новости»

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Спортсмены пропустили отборочные соревнования, поэтому независимо от решения международной федерации не смогут принять участие в чемпионатах мира по гимнастике 2023 года. Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сказал об этом ТАСС.

Исполком Международной федерации гимнастики отложил на июль обсуждение допуска спортсменов России и Белоруссии к соревнованиям, но, по словам собеседника агентства, это уже не решит проблемы. Первенства Европы считались отборочными на мировые соревнования, и гимнасты не смогли выступить на них.

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«Чемпионаты мира в этом году мы вынуждены пропустить», — сказал глава национальной федерации.

Российским гимнастам в марте 2022 года запретили участвовать в соревнованиях под эгидой международной федерации. Через год Международный олимпийский комитет рекомендовал пускать спортсменов на соревнования, но только под нейтральным флагом и при соблюдении списка условий.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал это фарсом, так как большинство атлетов не соответствуют критериям.