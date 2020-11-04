Россияне назвали топ-10 спортсменов, которым доверяют
Осенний рейтинг спортсменов, который составил исследовательский холдинг Romir, опубликовал РБК.
На первом месте топ-10 спортсменов, которые вызывают наибольшее доверие россиян, оказалась бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. Вслед за ней расположилась тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. На третьем месте оказался боец ММА Федор Емельяненко.
По сравнению с летней версией рейтинга топ сильно изменился. Из него выбыли художественная гимнастка Ирина Винер-Усманова, биатлонист Антон Шипулин, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, лыжница Елена Вяльбе, и хоккеист Вячеслав Фетисов.
На их место пришли Утяшева, Тарасова, бывший боксер Николай Валуев, фигуристка Алина Загитова, а также экс-теннисистка Мария Шарапова. При этом в большом спорте тренировать до сих пор осталась лишь Тарасова: остальные завершили карьеру, а Загитова приостановила ее на неопределенный срок.
Хабиб Нурмагомедов сохранил свое место в новом списке холдинга — он был и в его летней версии.
Полный топ-10 осеннего рейтинга от холдинга Romir:
Ляйсан Утяшева, художественная гимнастика;
Татьяна Тарасова, фигурное катание;
Федор Емельяненко, MMA;
Игорь Акинфеев, футбол;
Николай Валуев, бокс;
Хабиб Нурмагомедов, MMA;
Алина Загитова, фигурное катание;
Артем Дзюба, футбол;
Александр Овечкин, хоккей;
Мария Шарапова, теннис.