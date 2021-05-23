Россияне назвали лучшего футболиста всех времен

Большинство россиян назвало лучшим футболистом всех времен вратаря московского «Динамо», чемпиона Европы в составе сборной СССР Льва Яшина. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка «Открытие», на которые сослалось РИА «Новости».

Льва Яшина своим любимым футболистом всех времен назвали 16% опрошенных россиян.

Игрок сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду занял второе место. Он покорил сердца 11% россиян.

Двое аргентинцев поделили третье место. Покойный Диего Марадона так же импонирует россиянам, как и ныне здравствующий Лионель Месси. Их назвало по 9% опрошенных.

Великие бразильцы Пеле и Роналдо — на четвертой строчке. У обоих по 6% голосов.

Голландец Йохан Кройф и француз Мишель Платини оказались на пятой строчке. Лучшие футболисты всех времен по мнению 1% россиян.

Среди российских футболистов, которые сейчас в игре, чаще всего опрошенные (18%) называли капитана сборной Артема Дзюбу. На втором месте — вратарь Игорь Акинфеев, который получил 15% симпатий. По 4% получили Александр Головин и Юрий Жирков. Почти каждый второй признался, что среди тех россиян, кто играет сейчас, ему назвать некого.

Журнал France Football ранее признал Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола.