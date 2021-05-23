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    23 мая 2021, 10:05

    Россияне назвали лучшего футболиста всех времен

    Александр Блинов

    Большинство россиян назвало лучшим футболистом всех времен вратаря московского «Динамо», чемпиона Европы в составе сборной СССР Льва Яшина. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка «Открытие», на которые сослалось РИА «Новости».

    Россияне назвали лучшего футболиста всех времен

    Льва Яшина своим любимым футболистом всех времен назвали 16% опрошенных россиян.

    Игрок сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду занял второе место. Он покорил сердца 11% россиян.

    Двое аргентинцев поделили третье место. Покойный Диего Марадона так же импонирует россиянам, как и ныне здравствующий Лионель Месси. Их назвало по 9% опрошенных.

    Великие бразильцы Пеле и Роналдо — на четвертой строчке. У обоих по 6% голосов.

    Голландец Йохан Кройф и француз Мишель Платини оказались на пятой строчке. Лучшие футболисты всех времен по мнению 1% россиян.

    Среди российских футболистов, которые сейчас в игре, чаще всего опрошенные (18%) называли капитана сборной Артема Дзюбу. На втором месте — вратарь Игорь Акинфеев, который получил 15% симпатий. По 4% получили Александр Головин и Юрий Жирков. Почти каждый второй признался, что среди тех россиян, кто играет сейчас, ему назвать некого.

    Журнал France Football ранее признал Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола.