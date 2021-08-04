Россияне назвали любимые олимпийские виды спорта

Аналитики сайта Superjob провели опрос, чтобы выяснить, какие виды спорта на Олимпиаде наиболее интересны россиянам. Результатами исследования поделилась «Свободная Пресса».

Самым популярным олимпийским видом спорта оказалось плавание. За него проголосовали 39% респондентов. Второе место занимает спортивная гимнастика (33%), а замыкает тройку художественная гимнастика (28%).

Кроме того, россиянам интересно следить за волейболом (27%) и легкой атлетикой (25%).