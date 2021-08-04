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    04 августа 2021, 17:15

    Россияне назвали любимые олимпийские виды спорта

    Полина Гребенщикова

    Аналитики сайта Superjob провели опрос, чтобы выяснить, какие виды спорта на Олимпиаде наиболее интересны россиянам. Результатами исследования поделилась «Свободная Пресса».

    Россияне назвали любимые олимпийские виды спорта

    Самым популярным олимпийским видом спорта оказалось плавание. За него проголосовали 39% респондентов. Второе место занимает спортивная гимнастика (33%), а замыкает тройку художественная гимнастика (28%).

    Кроме того, россиянам интересно следить за волейболом (27%) и легкой атлетикой (25%).