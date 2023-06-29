Спорт 29 июня 2023, 22:20 Россиянам запретили выступать на соревнованиях в Чехии Правительство Чехии запретило россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны Pxhere

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Чешские власти решили запретить россиянам принимать участие в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщил портал sport.cz со ссылкой на пресс-релиз правительства.

Предложение об ограничении для россиян поступило от Министерства образования Чехии. Помимо этого, кабмин страны запретил чешским спортсмена участвовать в соревнованиях, которые будут проводить в России.

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Когда именно запрет вступит в силу, в публикации не уточнили.

На прошлой неделе президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал украинское правительство за то, что оно запрещает своим спортсменам принимать участие в соревнованиях вместе атлетами из России и Белоруссии. Он признался, что не понимает, почему власти страны лишают собственных граждан шанса попасть на Олимпийские игры 2024 года, «а свой народ — возможности ими гордиться».

Также в СМИ появилась информация о том, что МОК собирается допустить россиян к участию в Олимпиаде в качестве команды беженцев. В России же заявили, что спортсмены сами будут принимать решение об участии в Играх-2024 под нейтральным флагом.