Россиянам указали, на какие соревнования не попасть без карты болельщика

В предстоящем спортивном сезоне для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и финального матча Кубка России по футболу понадобится карта болельщика. Такое решение было принято правительством РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение вступит в силу 4 июля, оно будет распространяться на пять стадионов, принимавших чемпионат мира по футболу в 2018 году: «Екатеринбург-Арена», «Нижний Новгород», «Ростов-Арена», «Солидарность-Арена» в Самаре и «Фишт» в Сочи.

С 1 декабря действие правительственного распоряжения распространится на стадионы «Открытие-Арена» в Москве и «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге — они также принимали матчи чемпионата мира — и на арены клубов, выступающих в новом сезоне РПЛ.

С 1 июня 2022 года в силу вступили изменения в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», касающиеся работы персонифицированной карты для посещения спортивных соревнований. С 4 июля желающие смогут оформить карты на портале госуслуг.